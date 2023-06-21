Mustafa Sarıgül: CHP'yi toparlayacak isim Kılıçdaroğlu'dur CHP'de genel başkanlık tartışmalarına değinen Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyledi. Sarıgül, "Şu anda CHP'yi yerel seçimlere hazırlayacak isim Sayın Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

AA & Ensonhaber

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Sarıgül'ün gündeminde CHP'de seçimlerin kaybedilmesinin ardından başlayan liderlik tartışmaları vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişimin yalnızca alt kademelerde değil, genel başkanlık düzeyinde de olması gerektiğini savunuyor.

Kılıçdaroğlu gerilimi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise verdiği mesajlarla koltuğunu korumaya kararlı olduğunu vurguluyor.

Sarıgül, hem Kılıçdaroğlu ile ilgili yaşanan tartışmalara hem de Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) CHP ile birleşme sürecine ilişkin konuştu.

CHP'nin mevcut liderine desteğini açıklayan Sarıgül, 36 yıl sonra parlamentoda bulunmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Sinirlendiğim zaman yumruğu cebime koyuyorum"

Türkiye'nin geliştiğini, kendisini de geliştirmeye ve değiştirmeye çalıştığını ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

Artık sinirlendiğim zaman yumruğu karşı tarafa atmıyorum, kendi cebime koyuyorum. Çünkü o yumruk bana bir kurultay kaybettirdi, bir başbakanlığı kaybettirdi.



Sayın Baykal ile olan mücadelede çok az bir oyla genel başkanlığı kaybettik. Şimdi sinirlendiğim zaman yumruğu cebime koymayı öğrendim.

"Şu anda CHP'yi toparlayacak isim Kılıçdaroğlu'dur"

Sarıgül, CHP'nin kurultayında genel başkan adaylığı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya devam edeceğim.



Şu anda CHP'yi toparlayacak ve hemen yerel seçimlere hazırlayacak isim Sayın Kılıçdaroğlu'dur.

TDP-CHP birleşmesi için tarih verdi

Sarıgül, 23 Haziran Cuma günü TDP'nin resmi olarak CHP ile birleşeceğini, daha sonra da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini kaydetti.