Mustafa Varank TCG Anadolu Gemisi için: 'Aynısından bize de yapar mısınız?' diyen ülkeler var Savunma sanayisinin yeni gözdesi TCG Anadolu Gemisi için düzenlenen törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bu gemiyi bu kadar sürede üretmiş olmamız dünyada da çok büyük ilgi çekiyor" ifadelerini kullandı.

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Türkiye bugün tarihi bir güne daha şahitlik etti.

Uzun yıllardır üretilen yerli ve milli teknolojiler, savunma sanayii alanında tüm dünyada adeta göğüs kabartıyor.

Dünyanın tekelini kıran Türkiye, kendi silah ve araçlarını üretme doğrultusunda ciddi adımlar atmaya devam ediyor.

Böylelikle, 2015 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan TCG Anadolu Gemisi, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.

Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başlamıştı.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi unvanını taşıyan TCG Anadolu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle donanmanın hizmetine girdi.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk’e açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu Gemisi'ne ilişkin, "'Aynısından bize de yapar mısınız?' diyen ülkeler var." ifadelerini kullandı.

"Çok önemli bir gücü TSK'ya kazandırmış olacak"

Varank'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'nin dünyadaki varlığı için önemli bir gün. En büyük savaş gemisini donanmamız teslim alacak. Çok stratejik bir platform diyebiliriz. Bu gemi SİHA-İHA gemisi olarak kullanılacak. Çok önemli bir gücü TSK'ya kazandırmış olacak. Radarlarından savunma sanayi silahlarına kadar bu gemiye entegre edildi, müthiş kabiliyet kazandırıyor.

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"Sivil sektörlerde de müthiş kabiliyetler kazandık"

Bu gemiyi bu kadar sürede üretmiş olmamız dünyada da çok büyük ilgi çekiyor. Bu gemi ile ilgilenen başka ülkeler var. 'Aynısından bize de yapar mısınız?' diyen ülkeler var.



Türk savunma sanayii 21 senede önemli noktaya geldi. Sivil sektörlerde de müthiş kabiliyetler kazandık. Böyle bir gemiyi kendimiz üretebiliyoruz. Avrupa’nın en teknolojik balıkçı gemilerini Türkiye üretmeye başladı.

"Tasarımından itibaren yerli yapabilecek kabiliyetteyiz"

Bu geminin tasarımını yurt dışından almıştık. İspanya'dan aldık. Bugün bizim tersanelerimize bu gemiyi yap dediğimizde tasarıma ihtiyaç duymadan kendimiz tasarım yaparak bu gemiyi üretebiliriz. Tasarımını alıyoruz, ekipmanlarını yurt dışından almak zorunda kalıyoruz.



Tasarımından itibaren yerli yapabilecek kabiliyetteyiz. Böyle bir gemiyi yüzde 70 yerli yapabilmek, bu geminin üzerine kendi savunma sistemlerini koymanız çok stratejik kabiliyetler, dünyada bunu yapabilen ülkeler arasına girdik.