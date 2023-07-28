Nagehan Alçı'nın avukatı açıkladı: 40 milyon TL mal paylaşımı değil, tazminat talebi Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma kararı sonrası Alçı'nın Kütahyalı'dan talep ettiği 40 milyon TL'lik tazminat ile ilgili açıklama yapıldı. Ayrıca Alçı'nın ailesinden gelen mal varlığı olduğu vurgulanırken, gelen eleştirilere yanıt verildi.

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Geçtiğimiz günlerde gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma kararı gündem olmuştu.

2010 yılında hayatlarını birleştiren çift boşanmak için ilk resmi adımı attı.

İkili boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açtı.

Davanın dilekçesine göre, çiftin 4 yıldır ayrı yaşadığı ve evliliğin fiilen sona erdiği belirtildi.

Boşanma davası açıldı: 40 milyon TL'lik tazminat talep edildi

Davaya dair en çok konuşulan detaylardan biri de tazminat talebi ve nafaka detayı oldu.

Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon TL tazminat, çocuklarının velayeti ve aylık 60 bin TL nafaka istediği konuşuldu.

"O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak"

Nagehan Alçı, tüm bu detayların medyada konuşulması sonrasında Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Alçı, "Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum.." ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından konuyla ilgili Nagehan Alçı'nın avukatı Gözde Egemen'den bir açıklama geldi.

'10 milyon maddi, 30 milyon manevi tazminat talebi'

Alçı'nın avukatı Egemen, kamuoyuna yaptığı açıklamada dava süreciyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Avukat Gözde Egemen, boşanma sürecinin anlaşmalı olarak ilerlediğini vurgularken, Kütahyalı’dan talep edilen 40 milyon TL’nin bir 'mal paylaşım talebi' değil, 10 milyonu maddi, 30 milyonu manevi olmak üzere tazminat talebi olduğunu belirtti.

"Tazminat tutarından mal varlığı çıkarımı yapmak abes ile iştigaldir"

Açıklamada bu tutar üzerinden şu ifadelere yer verildi:

“Toplam 40 milyon TL tazminat talep etmiş olmamız Sayın Aile Mahkemesi tarafından Rasim Ozan Kütahyalı aleyhine 40 milyon TL tazminata hükmedileceği anlamına gelmemektedir. Boşanma davalarında tazminat, tarafın kusurlu olduğuna hükmedilir ise taraflara ilişkin mali içtimai durum araştırması yapıldıktan sonra belirlenir. Talep edilen tazminat tutarından hareket ile tarafların toplam mal varlığı değerinin 40 milyon ya da bunun iki katı 80 milyon TL olduğu gibi bir çıkarım yapmak hem hukuken hem de olağan hayatın akışı içinde abes ile iştigaldir.

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Alçı'nın ailesinden gelen mal varlığı var: Kütahyalı gazeteci değil

Açıklamak zorunda kalmaktan son derece rahatsız olmakla birlikte müvekkilim Nagehan Alçı’nın ailesinden intikal etmiş ve hali hazırda intikal etmemiş mal varlığı bulunmaktadır. Bununla birlikte davalı Rasim Ozan Kütahyalı kendini hiçbir zaman muhabir ya da gazeteci olarak tanımlamamıştır, gazetecilik mesleği mensubu değildir. Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye’nin en popüler TV programlarında yıllardır yorumculuk yapan, pek çok reklam filminde oynamış bir TV yıldızıdır. Buna göre müvekkilim Nagehan Alçı Kütahyalı ve davalı Rasim Ozan Kütahyalı’nın kazanç ve malvarlıklarının gazetecilik ve muhabirlik meslek maaşları ile sürekli karşılaştırılması ve bu karşılaştırma sonucunda hem müvekkilin hem de Rasim Ozan Kütahyalı’nın haksız kazanç elde ettiklerine dair kasıtlı çıkarım ve yorum yapılması hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi iftiralara konu edilen tarafların kişilik haklarına açıkça saldırı niteliğindedir.

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