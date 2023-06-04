NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye, İsveç ve NATO görüşecek

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Bugün Erdoğan ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelen Stoltenberg, yaklaşık 1 saat süren görüşmeden sonra kameraların karşısına geçti.

Stoltenberg, konuşmasında şunları söyledi:

Türkiye son derece önemli ve değerli bir NATO müttefikidir. İttifaka kritik katkılar sağlıyor. Bu katkılar, son olarak Kosova'daki Barışı Koruma Misyonu'na sağlanan birlikleri de kapsıyor. Gerilimin yükseldiği durumda son derece önem arz ediyor. Türkiye'ye, birlikler gönderdiği için teşekkür ediyorum.



Türkiye, aynı zamanda Irak'ın kuvvetlerinin NATO kapsamındaki eğitimine destek sağlıyor. Türkiye, Ukrayna'ya da güçlü destek veriyor. Bu, Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki liderliğini de kapsıyor. Buraya korkunç yıkıma neden olan depreme yönelik dayanışmamı göstermek için de gelmiştim.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmemde kendisini yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettim. Seçimlere yüksek katılımdan dolayı Türk milletine saygılarımı sundum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, NATO'nun önümüzdeki ay Vilnius'ta yapılacak zirvesinde gündeme alınacak konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk.



NATO'nun Ukrayna'ya güçlü desteğine, caydırıcılık ve savunmamızı daha da güçlendirmemiz için atılacak adımları, Kosova'daki varlığımızın önemini ve terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle olan mücadelemizi ele aldık.