Nefes gazetesinden Murat Kurum'a övgü: Adam yaptı kardeşim

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmalar devam ediyor.

Toplam 11 ili kalkındırmak adına büyük bir mücadele ortaya konuldu.

Bir yandan enkazlar kaldırılırken bir yandan da deprem konutları için vakit kaybetmeden çalışmalar başladı.

BAKAN KURUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Birçok noktada incelemelerde bulunan Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

BAYRAKTAROĞLU'NDAN KURUM'A ÖVGÜ

Süreç bu şekilde devam ederken yapılan çalışmalardan dolayı Bakan Murat Kurum'a, muhalif isimlerden övgü gelmeye devam ediyor.

Muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, Nefes gazetesindeki köşesinde Murat Kurum'un çalışmalarından bahsetti.

'SAHADA ÇALIŞAN BİR TEKNOKRAT'

Bayraktaroğlu, Kurum’u 'sahada çalışan bir teknokrat' olarak tanımlarken Emlak Konut Genel Müdürlüğü döneminden bu yana Kurum’u izlediğini belirtti.

Bayraktaroğlu, Kurum’un '151 gününü bizzat bölgede geçirerek konut çalışmalarını denetlediğini ve hızlandırdığını' yazdı.

MUHALEFETE ÇAĞRI YAPTI

Türkiye’de siyasetçi profilinin genellikle 'makamında oturan' kişilerle özdeşleştirildiğini savunan Bayraktaroğlu, çok sayıda bakan görmesine rağmen sahada aktif çalışan az sayıda isimle karşılaştığını ifade ederek Kurum’un, bu açıdan ayrıştığını belirtti.

Yazar, hükümetin açıkladığı 500 bin sosyal konut hedefi üzerinden muhalefete de çağrıda bulundu.

"ÇOK AZININ SAHADA ÇALIŞTIĞINA TANIKLIK ETTİM"

İşte Memduh Bayraktaroğlu'nun 'Adam yaptı kardeşim' başlıklı yazısından detaylar:

Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un hakkını teslim etmem gerekiyor. Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nden beri izlediğim, özellikle 2023 depremlerinden sonra deprem bölgelerinde aylarca sahada olan, 151 gününü bizzat bölgede geçirip konutları denetleyen, hızlandıran bir bakan, bir teknokrat. Bu ülkede “siyasetçi” denilince akla ne yazık ki, “bakanlık koltuğunda oturmayı seven kişi” gelir. Çok siyasetçi/bakan gördüm ama bunların çok azının sahada çalıştıklarına tanıklık ettim... Murat Kurum’un hakkını teslim ediş sebebim: yarattığı bu fark. Bu genç teknokrat Bakan şimdi, 500 bin sosyal konut hedefiyle yola çıkıyor. Bu noktada muhalefetin önünde iki yol var: refleksle karşı çıkmak… Denetleyerek desteklemek.

"HAKKINI TESLİM ETMEK GEREKİR"

Ben ikinci yolun demokrasiyi büyüteceğine inanıyorum. Çünkü gerçek muhalefet: ihaleleri denetler, şeffaflığı zorlar, finansman modelini sorgular ama, halkın yararına olan işi baltalamaz. Ve evet… Hakkını teslim etmek gerekir ki: Murat Kurum bu alanda emek veriyor, çalışıyor, sahada bulunuyor. Bunu söylemek, beni de bunu söyleyebilecek muhalefet liderlerini de iktidar yanlısı yapmaz. Bu, sadece gerçeğe saygıdır. Çünkü demokrasi, “doğruya doğru” diyebilenlerin rejimidir. Köstek değil, destek olmak. Bu ülke artık kavga değil çözüm istiyor. Bu ülke slogan değil sonuç istiyor. Bu ülke polemik değil umut istiyor. Ve biri gerçekten bir şey yaptığında. Şu cümleyi duymak istiyor: “Adam yaptı kardeşim. O halde ey CHP!.. Destek verin de “adam yapsın…

TEPKİ GÖSTERDİLER

Bayraktaroğlu'nun muhalif bir gazetede yazdığı bu yazı sonrası dikkat çeken tepkiler de kayıtlara geçti.

Kullanıcılar, yorumlarda Nefes gazetesi ve Bayraktaroğlu'na sert tepki gösterdi.