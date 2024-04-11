Netanyahu'dan İran'a mesaj: 'Bize zarar verirse biz de ona zarar veririz' İsrail’in Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısının ardından İran ile gerilim artarken, Binyamin Netanyahu, üstü kapalı açıklamasıyla tehditte bulundu.

AA

İsrail Başbakanlık Ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Binyamin Netanyahu, ülkedeki Tel Nof Hava Üssü’nü ziyaret etti.

Burada, İran’ın olası saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şam’daki konsolosluk binasının hedef alınmasının ardından İran’ın İsrail’e saldırıda bulunacağı ihtimalini değerlendirdi.

Netanyahu, ülkesinin savunma ve saldırı açısından tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduğunu öne sürdü.

"İsrailli esirlerin geri dönmesi için çabalarımız sürüyor"

İsrail'in zor bir dönemden geçtiğini belirten Netanyahu, bir yandan Gazze'de tüm hızıyla süren saldırılara devam ettiklerini bir yandan da İsrailli esirlerin geri dönmesi için aralıksız çabalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Bize zarar verirse biz de ona zarar veririz"

Diğer bölgelerde de birtakım sıkıntılı senaryolara hazırlıklı olduklarını kaydeden Binyamin Netanyahu, “Basit bir kural belirledik; kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz.” ifadesini kullandı.

İsrail, İran'ın olası misillemesine hazırlanıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X platformundan yaptığı paylaşımda, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını belirtmişti.

İsrail, Devrim Muhafızları lideri Muhammed Rıza Zahidi'nin, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliği hedef alan bombalama sırasında öldürülmesinin ardından, İran'ın olası misillemesine hazırlanıyor.

7 kişi öldü

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)