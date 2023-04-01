Nevşin Mengü'den fetva dersi: İslam'da seccade kutsal değildir Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrası verdiği seccadeye ayak basma pozu sonrası Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'nu aklamak için fetva vermeye çalıştı. Mengü, "Seccade Arapça’da halı demektir" dedi.

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Seçim çalışmalarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam İstanbul Platformu’nun düzenlediği İftar Buluşması’na katıldı.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrasında çektirdiği fotoğraf tartışmalara yol açtı.

Sosyal medyada tepki toplayan fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun, seccadenin üzerine ayakkabılarıyla bastığı görüldü.

İstanbul'da bir iftar programı sonrası çekilen fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun yanısıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı CHP'li isimler yer aldı.

Özür diledi

Yerde serili olan seccadeye ayakkabı ile bastığı görülen Kemal Kılıçdaroğlu, gelen tepkilerin ardından özür diledi.

Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine tepki yağarken CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.

CHP'nin, açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi.

"Kalabalık nedeniyle fark edilmedi"

CHP ilk açıklamasında kalabalık nedeniyle seccadenin fark edilmediğini aktardı.

"Genel Başkanımızın bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz"

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz.

İyi Parti günah değil dedi

Yaşanan durum karşısında muhalefet cephesi hemen Kılıçdaroğlu'nu koruma cabasına girdi.

İlk koruma açıklaması ise İyi Parti'den geldi.

İyi Partili İbrahim Özkan, yerde serili olan seccadeye basmanın günah olmadığını ve namaz kılınmadığı durumlarda kilim olduğunu söyledi.

Nevşin Mengü aklamaya çalıştı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü yaptığı yayında Kılıçdaroğlu'nu aklama çalışmasına girişti.

Fetva vermeye kalkıştı

Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasını meşrulaştırmaya çalışırken fetva vermeye çalıştı.

Mengü, "İslam'da ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur. Seccade Arapça'da halı demektir." ifadelerini kullandı.

"İslam'da kutsal olan Allah-û Tealâ'dır"

Nevşin Mengü fetva verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: