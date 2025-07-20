Niğde’de iki otomobil çarpıştı 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı Kent merkezinde yaşanan kazada iki otomobilin çarpışması sonucu aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün çocuk olduğu öğrenildi.