Niğde’de iki otomobil çarpıştı 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı

Niğde'de kent merkezinde sabah saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kazada aynı araçta bulunan 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.