Nikah salonlarında '05.05.2025' yoğunluğu

Haber Merkezi

Türkiye’nin dört bir yanında evlilik hazırlığı yapan çiftler, 5 Mayıs 2025 tarihini hayatlarının en özel günü olarak seçti.

Rakamsal uyumu ve kolay hatırlanabilir oluşuyla öne çıkan bu özel gün, nikah salonlarında yoğunluğa neden oldu.

SABAHTAN İTİBAREN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Nikah dairelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk başladı.

Nikah memurları gün boyunca aralıksız çalıştı.

Birçok şehirde normalin üzerinde nikah kıyılırken, bazı yerlerde çiftler randevu saatlerini beklerken uzun kuyruklar oluşturdu.

KAPASİTENİN ÜZERİNDE NİKAH KIYILDI

Nikah daireleri bu özel gün için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlarken, bazı illerde olağan kapasitenin çok üzerine çıkıldı.

Yetkililer, bu tür sembolik tarihlerde başvuruların her yıl katlanarak arttığını belirtiyor.

KOLAY HATIRLANIYOR

05.05.2025 tarihi, simetrik yapısı sayesinde kolay hatırlanabilir olmasıyla çiftler için ideal bir tercih haline geldi.

Yoğun başvurular nedeniyle birçok şehirde benzer sembolik tarihler, haftalar öncesinden doluyor.