Numan Kurtulmuş: Altın oran Kürt'ün onuru, Türk'ün gururudur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündemdeki en dikkat çekici başlık ise Meclis’te oluşturulması planlanan "Terörsüz Türkiye Komisyonu" oldu.

Kurtulmuş, terörle mücadelede yeni bir döneme girildiğine dikkat çekerek, silahların bırakılmasıyla ilgili sürecin Meclis çatısı altında yasal düzenlemelerle destekleneceğini vurguladı. “Bu süreç artık Türkiye için bir pranga değil, tarihi bir fırsattır” diyen Kurtulmuş, komisyonun çalışmalarının şeffaflık içinde, kamuoyunun hassasiyetleri gözetilerek yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"KOMİSYONUN ODAĞINDA ÇÖZÜM OLACAK"

Meclis Başkanı, komisyonun temel amacının örgütün silah bırakma sürecine hukuki zemin oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Bu mesele politik tartışmalarla değil, 86 milyonun ortak iradesiyle çözülmeli. Türk’ün gururu, Kürt’ün onuru bizim için altın orandır" şeklinde konuştu.

Komisyonun kurulmasının ardından tüm partilerle istişare süreci yürüteceklerini kaydeden Kurtulmuş, "Meclis açılır açılmaz bu konuyu ilk hafta gündemimize alacağız. Nitelikli çoğunlukla yol almayı hedefliyoruz. Tüm partilerin sürece katılımını önemsiyoruz. Bu artık siyasi rekabetin değil, toplumsal uzlaşının konusudur" dedi.

"İSRAİL'İN DURDURULMAMASI, VAHŞETE ORTAK OLMAKTIR"

Konuşmasında Gazze’deki duruma da değinen Kurtulmuş, İsrail’in saldırılarını sert bir dille eleştirdi:

İsrail’i durdurmamak bu vahşete ortak olmaktır. Mesele artık Netanyahu’yu aşmış, insanlık sınavına dönüşmüştür. Herkesin tarihi sorumluluğu var. ‘Ama’ ve ‘fakat’larla yapılan her açıklama, bu suçun parçası olmaktır.

Ayrıca Kurtulmuş, 2026 yılında Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu’nun Türkiye’de yapılacağını, dünya parlamentolarının İstanbul’dan dünyaya sesleneceğini belirtti.