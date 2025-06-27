Oğuz Kaan Salıcı: Kılıçdaroğlu'na yönelik çirkin ifadeler şuursuzluk

CHP'nin içi bir hayli karışmış durumda...

CHP'de "şaibeli kurultay" davası 30 Haziran'da karara bağlanacak ancak parti içerisinde olaylar her geçen gün karışık bir hal alıyor.

4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları sonrası açılan davanın görüleceği 30 Haziran öncesinde ortalık giderek karışıyor.

Mahkemeden olası "Mutlak butlan" çıkması ihtimali üzerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönecek olması Özgür Özel ve ekibinde endişe yarattı.

Ancak bir yandan da X üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu için karalama kampanyası başladı.

OĞUZ KAAN SALICI DA DAHİL OLDU

Kemal Kılıçdaroğlu'na X üzerinden tehditler de gelmeye başlayınca, tartışmalara dahil olan isimlerden birisi de Oğuz Kaan Salıcı oldu.

Salıcı, kongrede yaptığı konuşmanın bir kısmını X üzerinden paylaştı ve şöyle de kısa bir not düştü;

"CHP'DE ELEŞTİRİ SEVGİDEN GELİR"

Bu konuşmayı 38. İstanbul İl Kongresi’nde yapmıştım. Bugün bazılarının unuttuğunu gördüğüm gerçekleri hatırlatmam gerekiyor. Yoldaşlık; fikir ayrılığında birbirini suçlamak değil, birbirini yerden alıp kaldırabilmektir. Cumhuriyet Halk Partisi‘nde eleştiri sevgiden gelir; nefrete ise asla yer yoktur.

"KILIÇDAROĞLU'NA YAPILANLAR ŞUURSUZLUK"

Partimizin hafızasına, emekçilerine, büyüklerine, yol açmış liderlerine karşı kullanılan zehirli dili normalleştirmek imkansızdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik çirkin ifadeler sadece haksızlık, nezaketsizlik ve saygısızlıktan ibaret değildir.



Bazı hesapların Çubuk’ta yaşanan linç girişiminde yumruklu saldırıda bulunan adi provokatörü övmesi, bazılarının cinsiyetçi küfürler savurması feci bir şuursuzluktur.



Aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu’nu koruma refleksiyle Partimizin kurumsal kimliğini temsil eden yöneticilerimize karşı sarf edilen bazı sözlerin de kabulü mümkün değildir. Bu zihniyet, Partimize sızmasına asla izin vermememiz gereken bir irindir.

"HERKES KENDİNE GELSİN"