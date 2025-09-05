Öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir restoranda husumetlisi olduğu kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.