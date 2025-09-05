Öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir restoranda silahlı saldırı olayı meydana geldi.
Aralarında geçmişten husumet bulunan Mustafa Can G. (19), restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçakla saldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Boğazından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Kayhan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
CENAZE NAMAZI DÜZENLENDİ
Çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen saldırgan Mustafa Can G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için bugün Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde Cuma namazını müteakiben cenaze namazı düzenlendi.
DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kayhan'ın oğlu ve kızı, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kayhan'ın Küçükyalı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
CENAZE TÖRENİNE KATILANLAR
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için düzenlenen cenaze namazına Kayhan'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve vatandaşlar katıldı.