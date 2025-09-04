Öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde Yeşil Oba Et Lokantası isimli bir restoranda, dün saat 21.15 sularında yemek yiyen Kayhan ile husumetlisi olduğu açıklanan Mustafa Can Gül isimli kişi arasında tartışma yaşandı.

Gül, tartışma sırasında Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

SAVCI KURTARILAMADI

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının hemen ardından olayın yaşandığı restoranın Kayhan veya ailesi tarafından işletildiği, saldırganın da işletme çalıştığı ileri sürüldü ancak bu konuda resmi veya doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

3 SABIKASI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan sonra yaptığı ikinci açıklamada, 2 sene önce garson olarak çalışan Gül'ün kadına kadına şiddet, ısrarlı takip gibi suçlardan 3 sabıkası olduğunu, 2 kez cezaevinde kaldığı bilgisini vererek "Savcı Kayhan'ın müşteri olarak sürekli işletmeye gittiğini, katil zanlısı ile eski bir husumeti bulunduğu ve zanlı Gül'ün akşam saatlerinde işletmeye geldiği" ayrıntısı paylaşıldı.

BİRLİKTE ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAF BULUNDU

Saldırının ardından yapılan haberlerde, "Savcı Kayhan ile Gül'ün uzun zamandır tanıştıkları, birlikte fotoğrafları olduğu belirtilerek davalardan kaynaklı bir husumet bulunmadığı, Mustafa Can Gül, 14 yaşından itibaren bölgede kasaplık yaptığı, madde bağımlısı olduğu, madde etkisi altında restorana ve başka lokasyonlara zarar verdiği" gibi bilgiler aktarıldı.

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, katil zanlısı Mustafa Can Gül ve Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın daha önceden birlikte çektirdiği bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

19 yaşındaki şüpheli Mustafa Can Gül, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama yapıldı.

İlk açıklamada şöyle denildi:

03.09.2025 günü saat 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır. 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan olay yerinde vefat etmiştir.

BAKAN TUNÇ BİLGİ VERDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bilgi verdi.

Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür." dedi.