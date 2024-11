Ömer Bolat: Irak 3'üncü büyük ticaret ortağımız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında düzenlenen Türk ve Iraklı Müteahhitlik Firmaları ile Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Iraklı yetkililere misafirperverliği için teşekkür eden Bolat, toplantıda Irak Hükümeti'nin en üst düzey yetkililerinin bulunduğunu, bunun iki taraf için de önemli olduğunu dile getirdi.

"IRAK İLE MÜKEMMEL İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Gün içinde gerçekleştirdiği Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile olan görüşmesine atıfta bulunan Bolat, şu bilgileri verdi:

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve Irak'ın büyük kalkınma, yatırım, reform ve modernleşme çabalarında Türkiye'nin daha fazla yer alması konusunda görüş birliğimiz vardı. Irak'ın son yıllardaki büyük ekonomik istikrarı ve ekonomik güçlenme ve kalkınma yolundaki ataklarını takdirle izliyoruz ve gerçekten destekliyoruz. Irak için iyi olan Türkiye için de iyidir. Bizim her alanda sadece ekonomi alanında değil, askeri, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, turizm, yatırım, lojistik ve taşımacılık alanlarında mükemmel ilişkilerimiz var. Biz de Türkiye Irak ilişkilerini her alanda geliştirme konusunda hükümet olarak kararlıyız. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Irak çok uzun yıllar boyunca Türkiye'nin her zaman ikinci büyük ticaret ortağı olmuştur. Son yıllarda üçüncü sırada ama Irak'ın da dış ticaretinde Türkiye ikinci sıradadır. Ve karşılıklı ticaretimiz 20 milyar dolar seviyesinde bulunmakta orta vadede iki ülke hükümetleri olarak bunu 30 milyar dolara çıkarmak azim ve kararlılığındayız.