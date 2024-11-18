Ömer Bolat: Irak 3'üncü büyük ticaret ortağımız

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında düzenlenen Türk ve Iraklı Müteahhitlik Firmaları ile Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Iraklı yetkililere misafirperverliği için teşekkür eden Bolat, toplantıda Irak Hükümeti'nin en üst düzey yetkililerinin bulunduğunu, bunun iki taraf için de önemli olduğunu dile getirdi.

"IRAK İLE MÜKEMMEL İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Gün içinde gerçekleştirdiği Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile olan görüşmesine atıfta bulunan Bolat, şu bilgileri verdi:

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve Irak'ın büyük kalkınma, yatırım, reform ve modernleşme çabalarında Türkiye'nin daha fazla yer alması konusunda görüş birliğimiz vardı. Irak'ın son yıllardaki büyük ekonomik istikrarı ve ekonomik güçlenme ve kalkınma yolundaki ataklarını takdirle izliyoruz ve gerçekten destekliyoruz. Irak için iyi olan Türkiye için de iyidir. Bizim her alanda sadece ekonomi alanında değil, askeri, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, turizm, yatırım, lojistik ve taşımacılık alanlarında mükemmel ilişkilerimiz var. Biz de Türkiye Irak ilişkilerini her alanda geliştirme konusunda hükümet olarak kararlıyız. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Irak çok uzun yıllar boyunca Türkiye'nin her zaman ikinci büyük ticaret ortağı olmuştur. Son yıllarda üçüncü sırada ama Irak'ın da dış ticaretinde Türkiye ikinci sıradadır. Ve karşılıklı ticaretimiz 20 milyar dolar seviyesinde bulunmakta orta vadede iki ülke hükümetleri olarak bunu 30 milyar dolara çıkarmak azim ve kararlılığındayız.

"IRAK YATIRIM AÇISINDAN CEZBEDİCİ BİR HALE GELDİ"

Bakan Bolat, Irak'ın yatırım açısından son yıllarda yabancı yatırımcılar için cezbedici bir hale geldiğinin dile getirildiğini anımsatarak, Türkiye'nin de Irak'a yatırımların artmasının destekçisi olduğunu söyledi.

Yatırımlar arttıkça karşılıklı ticaret ve karşılıklı ekonomik bütünleşmenin de arttığını dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

Irak, Türkiye'nin müteahhitlik alanındaki büyük projeleri başardığı yurt dışı müteahhitlikte bugün dünya ikincisi olmamızda çok büyük katkısı olan bir ülke. 1975'ten başlayarak, yaklaşık 50 yıldır müteahhitlerimiz Irak'ta 1111 projeyi tamamladılar ve bu projelerin değeri 35 milyar dolardı. Özellikle 2002'den sonra yaklaşık olarak bu projelerin yüzde 85'i tamamlandı. Ve Türk müteahhitleri, mühendisleri, teknisyenleri, işçileri, Irak'ın gelişmesinde ve modernleşmesinde önemli eserler yaptılar. Aynı şekilde son yıllarda büyük atak yapan Türkiye'nin müşavirlik ve mimarlık ofis firmaları da dünya çapında yaklaşık 3 milyar dolar değerinde müşavirlik hizmetleri verdiler, Irak'ta da 200'e yakın projede 380 milyon dolar değerinde müşavirlik işlerini başarıyla tamamladılar. Irak'ın ihtiyacı olan ulaştırma, su işleri, altyapı projelerinde Türkiye'nin müşavirlik, mühendislik firmalarının çok büyük yeteneği ve ekspertizliği bulunmaktadır.

"BÜYÜK KALKINMA YOLU, IRAK İÇİN BİR KALKINMA, MODERNLEŞME VE VİZYON PROJESİ"

Irak'ın Büyük Kalkınma Yolu projesine de değinen Bolat, bu projenin Irak'ın vizyon projesi olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı: