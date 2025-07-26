Ömer Bolat'tan KAAN'ın ihracatına ilişkin paylaşım

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF-2025) yaşanan tarihi günde, Milli Muharip Uçak KAAN’ın ihracatı için Endonezya ile anlaşma imzalanarak süreç resmiyete kavuşturuldu.

ANLAŞMA, 48 ADET KAAN SAVAŞ UÇAĞININ TEDARİKİNİ KAPSIYOR

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında gerçekleşen bu anlaşma, 48 adet KAAN savaş uçağının tedarikini kapsıyor ve Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Teslimatların 120 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

ÖMER BOLAT'TAN 'KAAN' PAYLAŞIMI

Bolat, sosyal medya hesabından, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) 48 KAAN satışı için Endonezya ile imzalanan sözleşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

"HER MİLLİ ESERİN DÜNYA PAZARINDA HAK ETTİĞİ YERİ ALMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Milletin imanla yoğrulmuş azminin devlet aklıyla birleştiğini vurgulayan Bolat, "Milli Muharip Uçağımız KAAN, yalnızca semalarımızda değil, ihracat sahasında da tarih yazmıştır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayii ihracatı olarak kayda geçen bu kutlu gelişme, yerli ve milli üretim irademizin uluslararası pazarda bulduğu karşılığın açık bir tezahürüdür. Bakanlık olarak bizler de bu topraklarda filizlenen her milli eserin dünya pazarlarında hak ettiği yeri alması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, yüce Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ihracatta güçlü, savunmada bağımsız Türkiye idealine hep birlikte yürüdüklerini kaydetti.