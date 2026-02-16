Ömer Çelik: İsrail’in Batı Şeria’ya egemenlik dayatması 'mekansal soykırımdır'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun skandal çıkışlarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük yaptığı son hamleyi değerlendirdi ve "soykırım" siyaseti dedi.

Çelik, şöyle devam etti;

"MEKANSAL SOYKIRIM"

"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması “MEKANSAL SOYKIRIM”dır.

"HERKESİN BU SALDIRGANLIĞA KARŞI ÇIKMASI LAZIM"

İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI"

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yegane çözümdür."