Ömer Çelik: Kocaeli'deki yangında sorumlularla ilgili hukuki süreçleri takip edeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüreklerimiz yandı...

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

KISA SÜREDE BÜTÜN BİNAYI KAPLADI

Tesiste bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, yandaki bir binanın çatısına da sıçramıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırılmıştı.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yaşanan olaya ilişkin bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"HUKUKİ SÜREÇLERİ TAKİP EDECEĞİZ"