Ömer Çelik: Kocaeli'deki yangında sorumlularla ilgili hukuki süreçleri takip edeceğiz

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
- Yangın, kimyasal maddelerin etkisiyle tüm tesisi ve yanındaki binayı sardı.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ölenlere başsağlığı dilerken sorumlularla ilgili hukuki süreçlerin takip edileceğini belirtti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüreklerimiz yandı...
Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.
KISA SÜREDE BÜTÜN BİNAYI KAPLADI
Tesiste bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, yandaki bir binanın çatısına da sıçramıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.
6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırılmıştı.
ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yaşanan olaya ilişkin bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:
"HUKUKİ SÜREÇLERİ TAKİP EDECEĞİZ"
Kocaeli Dilovası’nda bir parfüm deposunda meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Yaralı kardeşlerimize şifa diliyoruz.
Sorumlularla ilgili hukuki süreçleri takip edeceğiz.