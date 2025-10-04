Ömer Çelik: Sumud Filosu'nun asil yolcularını selamlıyoruz

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistten oluşan Küresel Sumud Filosu, geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından kuşatma altına alındı.

Gazze'de soykırım yapan İsrail tarafından, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu teknelerine uluslararası sularda el konuldu.

Filoda yer alan 36'sı Türk vatandaşı, toplam 137 aktivisti taşıyan uçak, İstanbul'a geçtiğimiz dakikalarda iniş yaptı.

"SUMUD FİLOSU'NUN ASİL YOLCULARINI SELAMLIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sumud yolcularına 'hoşgeldiniz' dedi.

Ömer Çelik, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Sumud Filosu'nun insanlığı yücelten asil yolcularını selamlıyoruz. Yolculuğunuz mübarektir. Hoşgeldiniz… Sumud yolcuları "Gazze insanlığın evidir" mesajını tüm dünyaya ulaştırmıştır... Sumud Filosu insanlığın soykırım şebekesine teslim olmayacağını ispat etmiştir. Soykırım şebekesi bir kere daha insanlık ve hak divanında mahkum edilmiştir.