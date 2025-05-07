AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.
Çelik, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinden bahseden Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları ise şöyle:
"CUMHURBAŞKANIMIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
Bazı MYK üyelerimiz toplantıda hazır bulundular. İç politika ile ilgili, dış politika ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Milletvekilimizin gündeme getirdiği konu ve soru oldu. Cumhurbaşkanımız bunları yanıtladı. Cumhurbaşkanımızın toplantının açılışında yaptığı bir konuşma var.
Cumhur İttifakı'nın sahip çıktığı ve öncülük ettiği terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini, bütün grubumuzun gerekli inceliklere dikkat ederek terörsüz Türkiye konusundaki süreci yakından takip etmesini, bütün illerimizle, teşkilatlarımızla sürece destek verilmesini ifade ettiler.
"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI GEREKMEKTEDİR"
Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikasıdır. Bütün bu hassasiyetler tüm boyutlarıyla takip edilmektedir.
Terör örgütünün bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakması ve feshini ilan etmesi gerekmektedir. Silah bırakmasıyla birlikte ortaya çıkacak süreç çok önemli bir aşamaya işaret edecektir.
Bölgemizdeki kaynamanın birtakım çatışmaların tetiklenmesine dönük bütün kötücül projelerin engellenmesi açısından son derece stratejik olacaktır.
"YENİ OLUMLU ADIMLARI BERABERİNDE GETİRECEKTİR"
Terör örgütünün silahlarını bırakmasıyla birlikte bu tansiyonun ortadan kalkması demokrasimizin daha güçlü bir siyasi enerji ile donanmasına imkan verecek.
Terörün sona ermesine dönük, kendisini feshetmesine, silahları bırakmasına dönük attığı her somut adım yeni olumlu adımları beraberinde getirecektir.
Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili kararını en kısa zamanda açıklanması son derece önemlidir.
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