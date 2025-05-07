AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

Çelik, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinden bahseden Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"CUMHURBAŞKANIMIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Bazı MYK üyelerimiz toplantıda hazır bulundular. İç politika ile ilgili, dış politika ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Milletvekilimizin gündeme getirdiği konu ve soru oldu. Cumhurbaşkanımız bunları yanıtladı. Cumhurbaşkanımızın toplantının açılışında yaptığı bir konuşma var.



Cumhur İttifakı'nın sahip çıktığı ve öncülük ettiği terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini, bütün grubumuzun gerekli inceliklere dikkat ederek terörsüz Türkiye konusundaki süreci yakından takip etmesini, bütün illerimizle, teşkilatlarımızla sürece destek verilmesini ifade ettiler.