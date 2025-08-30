Ömer Çelik'ten ABD'nin Filistin kararına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylül ayında toplanacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılım için vize başvurusunda bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki heyetin başvurularını kabul etmedi, verilen vizeleri de iptal etti.

İngiltere, Fransa, Kanada, Portekiz ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu ülkeler, BM zirvesinde Filistin'i tanıyacaklarını açıklamışlardı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki heyetin vizesinin iptal edilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Çelik, ABD'nin bu kararını, diplomasiye zarar veren adaletsiz bir karar olarak tanımladı.

"BU KARAR, BM'NİN TÜM DEVLETLERİN SESİNİN DUYULACAĞI ZEMİN OLMASINI TAHRİP ETMEKTEDİR"

Yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden paylaşımda bulunan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır.



Bu karar, BM’nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olmasını tahrip etmektedir. Ayrıca BM’nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoriterinin engellenmesi, BM’yi anlamsız kılma çabasıdır.

"FİLSTİN'İN SUSTURLMAYA ÇALIŞILMASI BARIŞ ÇABALARINA ZARAR VERECEKTİR"

İki devletli çözüm için artan uluslararası destek karşısında Filistin’in susturulmaya çalışılması barış çabalarına zarar verecektir.



Ayrıca alınan kararda, Filistin Yönetimi’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) başvurularından vazgeçmesinin ve Filistin Devleti’nin tanınması çabalarını sonlandırmasının talep edilmesi her açıdan haksız ve hukuksuzdur.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BM'DEKİ KONUŞMASI FİLİSTİN DAVASININ EN GÜR SESİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"