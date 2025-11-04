Ömer Çelik'ten "Cumhur İttifakı" mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhur İttifakı'nda anlaşmazlıklar olduğuna yönelik söylemleri, Devlet Bahçeli bitirdi.

Bahçeli'nin sözlerinden sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi.

X üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye Yüzyılı vurgusu da yapan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin kararlı duruşuna da dikkat çekti.

"CUMHUR İTTİFAKI BİR VE BÜTÜN"

"Cumhur İttifakı’mız “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor." diyen Ömer Çelik, kaos senaryolarına da değindi.

"İÇ BÜNYEMİZ SAĞLAM"

Ömer Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir.

Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz." dediği açıklamasında, şöyle devam etti:

"HEDEFLERİMİZE İLERLİYORUZ"

'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."