Ömer Çelik'ten Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler günü vesilesiyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Öğretmenler hayat rehberlerimizdir" ifadelerini kullandı.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 14:10
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
  • Öğretmenleri "hayat rehberlerimiz" ve "zarif bilgeler" olarak nitelendirdi.
  • Mesajında, tüm öğretmenleri kutlayıp, vefat etmiş olanları rahmet ve saygıyla andı.

Türkiye, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü coşkuyla kutluyor...

Ülke genelinde öğrenciler, öğretmenlerine minnet, saygı ve sevgilerini sunuyor.

"ÖĞRETMENLER HAYAT REHBERLERİMİZDİR"

Bu özel günü unutmayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Öğretmenleri 'zarif bilgeler' olarak tanımlayan Ömer Çelik, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Öğretmenler hayat rehberlerimizdir. Hayatta yönümüzü bulmayı öğreten zarif bilgelerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyoruz. Şehit öğretmenlerimizi ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz." 

