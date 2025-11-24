Ömer Çelik'ten Öğretmenler Günü mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü coşkuyla kutluyor...

Ülke genelinde öğrenciler, öğretmenlerine minnet, saygı ve sevgilerini sunuyor.

"ÖĞRETMENLER HAYAT REHBERLERİMİZDİR"

Bu özel günü unutmayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Öğretmenleri 'zarif bilgeler' olarak tanımlayan Ömer Çelik, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Öğretmenler hayat rehberlerimizdir. Hayatta yönümüzü bulmayı öğreten zarif bilgelerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyoruz. Şehit öğretmenlerimizi ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz."