Ordu-Giresun Havalimanı 10 yılda 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 22 Mayıs 2015 yılında hizmete alınan Ordu-Giresun Havalimanı'nın, Karadeniz'in coğrafi zorluklarına karşı geliştirilen örnek bir mühendislik eseri olduğunu belirterek, "Ordu-Giresun Havalimanı sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik, turistik ve sosyal gelişimini destekleyen bir cazibe merkezidir" dedi.

"YOLCU SAYISI YÜZDE 329 ARTTI"

Ordu-Giresun Havalimanı'nın, açıldığı günden bugüne kadar 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Karadeniz’in iki önemli ilini buluşturan bu havalimanımız, bölge halkının hava ulaşımına erişimini kolaylaştırmakla kalmadı; turizm ve ticaret potansiyelini de artırdı. Açıldığı yıl yaklaşık 223 bin olan yolcu sayısı yüzde 329 artarak 2024 yılında bir milyona yaklaştı" ifadelerini kullandı.

DENİZE 2,3 MİLYON METREKARE DOLGU İLE YAPILDI

Ordu-Giresun Havalimanı'nın tüm tesislerinin tamamının deniz üzerine inşa edildiğini hatırlatan Uraloğlu, "7 bin 435 metre mendirek, 9 bin 170 metre çevre yolu ve 2,3 milyon metrekare dolgu alanıyla bu projeyi hayata geçirdik. 3 bin metre uzunluğundaki pistimiz, teknik bloklarımız, kulemiz ve yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli terminal binamızla bölgeye bir ulaşım eseri kazandırdık" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nı çevreci vizyon doğrultusunda geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Havalimanımız, Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamındadır. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Karbon Akreditasyonu Programı'nda Seviye 2 sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda erişilebilirlik belgesiyle, her vatandaşımız için ulaşılabilir bir tesis konumundadır" dedi.