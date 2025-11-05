Ordu'da taş ocağında göçük meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dakika haberi...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde büyük bir facia yaşandı.

MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

Bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 işçiye ulaşılmaya çalışıldığı açıklandı.

ORDU VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ordu Valisi Muammer Erol yaptığı açıklamada, Fatsa-Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi.

İlgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Vali Erol, "Şu anda net bir bilgi yok. İş makinelerinin olduğu bilgisi var. Ekipler sevk edildi" diye konuştu.