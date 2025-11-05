Abone ol: Google News

Ordu'da taş ocağında göçük meydana geldi

Fatsa ilçesinde bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana gelirken 2 işçiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. Öte yandan bir açıklama yapan Ordu Valisi Muammer Erol, ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 18:05
ORDU VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ordu Valisi Muammer Erol yaptığı açıklamada, Fatsa-Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi.  

İlgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Vali Erol, "Şu anda net bir bilgi yok. İş makinelerinin olduğu bilgisi var. Ekipler sevk edildi" diye konuştu. 

