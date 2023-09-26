Organize suç örgütü İnegöl Terkinler çetesinin elebaşı yakalandı Organize suç örgütü ‘İnegöl Terkinler’ çetesine yönelik yapılan operasyonda elebaşı dahil toplam 35 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 milyar TL değerinde gayri menkule ve 31 şirkete el konuldu.

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ensonhaber.com

Son zamanlarda organize suç liderleri tek tek yakalanıyor.

Yurt genelinde yapılan operasyonlarda örgütler adeta çökertiliyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda operasyonun ayrıntılarına yer verdi.

Çeke çökertildi: 35 gözaltı

Buna göre; Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

İnegöl Terkinler çetesi olarak bilinen örgütte; tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Gayri menkul ve şirketlere el konuldu

Öte yandan 6 milyar TL değerinde de gayri menkule ve 31 şirkete el konulduğu bilgisine yer verildi.

Operasyonda 450 jandarma personeli destek verdi.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek ve senet ele geçirildi.