Orhan Gencebay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Mazlumun ve mağdurun yanında

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Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden...

Sayısız beste ve unutulmaz eserlere imza atan Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay, yaptığı çalışmalarla vatandaşların gönlüne girmeye devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

7 yıldır Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi olarak görev yapan Gencebay, verdiği röportajda hakkında merak edilenlere ve eleştirilere tek tek yanıt verdi.

Gencebay, Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'na verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

"O PARTİ BU PARTİ DİYE AYIRMAM"

Siyasette hiçbir partiye üye olmadığını belirten Orhan Gencebay, şu ifadeleri kullandı:

Şunu bir kez daha söyleyeyim; ben şimdiye kadar hiç siyasi olmadım, bundan sonra da olmayacağım. Hiçbir partili değilim. Bana 60 yıldır ne teklifler yapıldı, her seferinde olmayacağımı söyledim. Çünkü sanat siyaset yapmaz. Sanatı siyasete sokmak isteyenler sanatçı değildir. Olamaz. Sanat siyaset üstüdür. Çünkü sanat iyiyi, doğruyu, estetiği, adaleti, paylaşmayı ve güzellikleri anlatır. Hangi parti programına bunları koyup sanatın istediklerini yapıyorsa ben ona saygı duyarım. O parti, bu parti diye de ayırmam. Yeter ki ülkemiz ve insanlık için çalışsın, ben ona saygı duyarım.

"TAYYİP BEY MAZLUM VE MAĞDURUN YANINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mazlum ve mağdurun yanında yer alan bir lider olarak tanımlayan Gencebay, geçmişle mukayese edildiğinde Türkiye'nin büyük bir gelişim geçirdiğini söyledi.

Gencebay, "Tayyip Bey’e gelince: Ben Tayyip Bey’i eskiden beri tanırım ve insan olarak çok severim. Niye severim? Mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu gördüm. Tayyip Bey’in yaptıklarına bakıyorum, daha önce yapılanlara bakıyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN DEĞERLERİ İÇİN BU KURULDA GÖREV YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu hakkında da merak edilenlere yanıt veren Gencebay, şöyle konuştu:

Sanıyorum farklı alanlarda sekiz, dokuz kurul var. Bizimki Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu. Ben burada yedi senedir görev yapıyorum ama yeni atanmışız gibi bir algı yaratılıyor. Bu kuruluşların başkanı da Cumhurbaşkanı’dır. Türkiye’nin bir hayli meselesi var, onları aşmanın peşindeyiz. Türkiye’nin değerleri için bu kurullarda görev yapıyoruz.

"BU GÖREVİ AMME HİZMETİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Daha önceden haftada bir bir araya geldiklerini şimdi ise bu sürenin 15 güne çıktığını belirten Gencebay, "Baştan beri herhangi bir ücret almadık, almayı da düşünmüyoruz. Çünkü biz bu görevi amme hizmeti olarak görüyoruz." diye konuştu.