Orman Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ile mücadele için 5 yıllık yol haritası hazırladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için 5 yıllık yol haritası oluşturdu.

Dünya genelinde iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha fazla hissedilirken, bu duruma bağlı ortaya çıkan kuraklık, sel, yükselen deniz seviyeleri, ekstrem hava olayları ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi durumlar, hem insan sağlığını hem de tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor.

5 YILLIK STRATEJİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANDI

OGM de bu kapsamda, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı vermek amacıyla 2025-2030 İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Stratejisi ile Eylem Planı'nı hazırladı.

Planda, iklim değişikliğine yönelik 23 uyum eylemi yer alıyor.

DÜŞÜK VE SIFIR EMİSYONLU ARAÇLAR TEŞVİK EDİLECEK

Özellikle ormancılık sektörü iklim değişikliği kaynaklı risklerle karşı karşıya kalırken bu kapsamda, aşırı sıcaklık, kuraklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti artıyor.

Buna göre, ulaştırma sektöründe verimliliğin artırılması için kamu araç filolarında düşük veya sıfır emisyonlu araçlar teşvik edilecek.

TARIMSAL ORMANCILIK FAALİYETLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Tarım sektöründe kimyasal gübreye alternatif organik, organomineral, kompost, yeşil gübre gibi türlerin kullanılması konusunda AR-GE projelerine hız verilecek.

Tarımsal ormancılık ve canlı rüzgar perdesi faaliyetleri yaygınlaştırılacak.

EYLEM PLANLARI GENİŞLETİLECEK

Ekosistemlerin korunması, sürdürülebilir yönetimi, yutak alanlar ile sera gazı tutumunun artırılması ve ekosistem kaynaklı emisyonların azaltılması sağlanacak.

Bu kapsamda, başta ormancılık ve tarım olmak üzere sektör genelinde stratejiler, eylem planları, makro planlamalar genişletilecek.

ORMANCILIK VE TARIMDA DİJİTALLEŞME ARTIRILACAK

Ağaçlandırmaya uygun potansiyel alanlar, saha ölçümleri yanında coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleriyle desteklenerek tespit edilecek.

Ormancılık ve tarımda tüm arazi tiplerini kapsayacak şekilde dijitalleşme yaygınlaştırılacak.

Orman yangınlarının önlenmesi, yangınlara erken ve etkili müdahaleye yönelik süreç güçlendirilecek.

ROBOTİK TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK

Yangınlarla mücadelede teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacak, yapay zeka destekli karar destek sistemleriyle kaynak kullanımı verimliliği artırılacak.

Uydu ve drone gibi uzaktan algılama yöntemleri ile robotik teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılacak.

AFETLERE KARŞI ERKEN UYARI SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK

Kuraklık, sel-taşkın, orman yangını ve heyelan konularında tahmin ve erken uyarı sistemleri geliştirilecek.

Teknik personele yönelik iklim dostu ormancılık alanında eğitimler verilecek. Sera gazı emisyon ve tutum hesaplamaları konusunda teknik altyapı güçlendirilecek.

KENTLERDE YEŞİL KORİDORLAR OLUŞTURULACAK

Kent dokuları içerisinde erişilebilir ve doğal yüzeyleri yoğun yeni park, koruluk, ağaçlandırma alanı, bitkilendirilmiş bahçeler ile yeşil koridorlar oluşturulacak.

Kentsel yerleşim alanı çeperlerinde ve sanayi bölgeleri ile yerleşimler arasında yeşil koridorlar kurulacak.

EĞİTİM PROGRAMLARI GÜNCELLENECEK

Kentsel alanlarda odunsu yeşil alan oranlarının belirlenmesine, izlenmesine ve artırılmasına yönelik belediyeler ve ilgili bakanlıklar iş birliğinde teknik ve yasal bir mekanizma kurulacak.

İklim ve doğa okuryazarlığı programları yürütülecek.

Okullarda ve üniversitelerdeki eğitim programları, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin koruması için gerekli beceri ve niteliklere odaklı olarak güncellenecek.