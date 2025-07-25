Orman şehidi Muharrem Can'a veda

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar sınırını geçen orman yangınına müdahale sırasında şehit olan AKUT gönüllüsü, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ) başmühendis Muharrem Can, gözyaşlarıyla uğurlandı...
Can'ın cenazesi, tören için memleketi Konya'nın Karatay ilçesi Elmalı Mezarlığı önüne getirildi.
AİLESİ VE VATANDAŞLAR KATILDI
Törene Konya Valisi İbrahim Akın, kent protokolü, babası İbrahim Can ve ailesi, yakınları, TUSAŞ'tan mesai arkadaşları, AKUT gönülleri ve vatandaşlar katıldı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR
Cenazede ailesi, yakınları ve AKUT gönüllüleri gözyaşlarına hakim olamadı. Can'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Elmalı Mezarlığı’na defnedildi.