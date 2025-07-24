Orman yangını şehidi Tolunay Kocaman'ı arkadaşı anlattı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınından acı haber geldi.

İlçeye bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 5'i AKUT görevlisi olmak üzere 10 orman işçisi şehit oldu.

Şehit olan orman işçisi 28 yaşındaki Tolunay Kocaman'ın şehadet haberinin annesi Hatice ve babası Hüseyin Kocaman'a verilmesinin ardından babaevine Türk bayrağı asıldı.

Mahalledeki camiden de sela okundu.

3 GÜN ÖNCE BALAYINDAN DÖNDÜ

Yaklaşık bir ay önce Kırka Orman İşletme Şefliği'nde göreve başladığı belirtilen ve 14 Temmuz'da evlenen Kocaman'ın, eşi Burcu Kocaman ile 3 gün önce balayından döndüğü öğrenildi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI ANLATTI

Tolunay Kocaman'ın çocukluk arkadaşı ve komşusu olan itfaiyeci Arif Taş, 3 gün önce balayından dönen arkadaşının iki gün önce Bilecik'teki orman yangınına gittiğini ancak Eskişehir'deki yangın için aynı gün döndüğünü söyledi.

"SON ANLARIMIZMIŞ"

Seyitgazi ilçesindeki orman yangınının ilk günü birlikte görev yaptıklarını anlatan Taş, şöyle konuştu:

Yaklaşık 1 ay önce göreve başlamıştı. Şehit olduğu gün, öğleden sonra yangın bölgesine erzak yardımı götürdüm.



Tolunay geldi su takviyesi almak için. Aracından neşeyle indi. Hatta 'Açılın Tolunay geldi' dedi.



Birbirimize sarıldık. Bana 'Seni bugün göremedim' dedi. Ona su verdim. Arabadaki biraz erzak vardı. Ona 'Acıkırsan yersin' diyerek verdim. Son anılarımızmış.

"ÇOK KORKUSUZ BİRİYDİ"

Yangın sırasında telefonla da bir görüşme sağladık. Birbirimize bölgelerimizi sorduk. Bölgesindeki yangının çok kötü olduğunu söyledi. Çok korkusuz biriydi. 'Ben yaparım ederim' derdi.

ŞEHADET HABERİNİ YETKİLİLER VERDİ

Taş, Kocaman'ın şehadet haberini yetkililerin ailesine haber verdiğini kaydetti.