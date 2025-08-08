Orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı

Ateş hattında amansız mücadele...

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların yüksek, nem oranının düşük ve rüzgarın etkili olmasının beklendiği bugünden itibaren başlayan hafta orman yangını riski açısından oldukça yüksek olarak değerlendiriliyor.

TEDBİRLER SIKILŞTIRILDI

Bu durum karşısında yetkililer harekete geçerken, yangınlara karşı alınan önleyici tedbirler sıkılaştırıldı.

Yangınların önüne geçmek için özellikle ormanlık alanlarda denetimler artırılırken, vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla orman köylerinde duyurulara devam ediliyor.

İHLALLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ormanlarda sigara içmenin, ateş yakmanın ve izinsiz kamp kurmanın yasak olduğu anımsatılarak, özellikle yangına karşı hassas bölgelerde yürütülen denetimlerle bu tür ihlallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda yetkililer, orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınması için pek çok yöntem kullanıyor.

Uyarıcı anonslarla, orman köylerinden başlayarak yangın riski yüksek bölgelerde halk, yangın tehlikesi ve kurallarla ilgili sürekli bilgilendiriliyor.

ORMANLAR 7 GÜN 24 SAAT İZLENİYOR

Türkiye genelindeki ormanlarda toplam 776 gözetleme kulesi yer alıyor.

Bu kulelerin 184'ünde 368 kamera sistemi bulunuyor. OGM bu kulelerden olası yangınlara karşı ormanları 7 gün 24 saat izliyor.

Dakikada 3,5 milyon hektarı tarayan insansız hava aracı (İHA) da kullanan OGM, jandarma gibi kolluk kuvvetlerinden de destek alıyor.

Özellikle Muğla, Marmaris, İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi yangın riskinin yüksek olduğu illerde ekipler jandarmayla orman gözetleme ve müşterek devriye faaliyetleri yürütüyor.