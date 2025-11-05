Osman Baydemir'den Irak'ta Terörsüz Türkiye ziyaretleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye yolunda art arda tarihi adımlar atılıyor.

PKK'nın silah bırakması ve Türkiye'den çekilmesiyle yeni bir aşamaya geçildi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürürken DEM Parti'nin İmralı heyeti, Abdullah Öcalan'ı ziyaretlerine devam ediyor.

Türkiye'de bu gelişmeler yaşanırken İmralı heyetinin sürecin başında ziyaret ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) de önemli mesajlar veriliyor.

Sürecin başarıya ulaşması için pozitif çıkışlar gelen bölgenin, sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

HDP eski milletvekili ve Diyarbakır eski Belediye Başkanı Osman Baydemir, bölgeyi ziyaret etti.

KÜRT BÖLGESİNE SÜREÇ ZİYARETİ

Baydemir, KDP Lideri Mesud Barzani, KYB Politbüro Üyesi Kubad Talabani, IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Safeen Dizayee, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerden sonra o isimlerden görüşmelere ilişkin fotoğraf ve açıklamalar paylaşıldı.

"BARIŞ SÜRECİNDEKİ SON ADIMLARI ELE ALDIK"

Kubad Talabani, "Osman Baydemir ile görüşmekten memnuniyet duydum. Bölgesel durumu ve Türkiye’nin barış sürecindeki son adımları ele aldık. Sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini ve hem Kürt hem de Türk halklarının beklentilerine hizmet etmesini umduğumuzu ifade ettik.” ifadelerini kullandı.

Dizayee ise “Güncel gelişmeler ve Türkiye’de barış sürecini desteklemeye yönelik çabaların sürdürülmesinin önemi hakkında görüş alışverişinde bulunduk.” paylaşımında bulundu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Avrupa'da firari olarak yaşayan ve kırmızı bültenle aranan Baydemir hakkında, Türkiye'nin iade talebi bulunuyor.