Osman Gökçek: Mansur Yavaş belediyenin borcunu 3 milyardan 23 milyara çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan harcamalar tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Vaat edilen projeler hayata geçirilmemesine rağmen borç artışı devam ederken konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten geldi.

TV100 kanalına bağlanan Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

"BORÇ 3 MİLYAR TL'DEN 23 MİLYAR TL'YE ÇIKTI"

Yavaş'ın belediye başkanlığı döneminde yaşanan borç artışına dikkat çeken Gökçek, şunları kaydetti:

Efendim ben şunu sormak istiyorum. Eskiden Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'da teslime edildiğinde 3 milyar borcu vardı.



Şu an 23 milyar TL borcu var. Sadece kendi şirketlerinin 8 milyarın üzerinde SGK borcu var. 10 milyarın üstünde vergi borcu var.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE ONCA PROJEYE RAĞMEN YALNIZCA 3 MİLYAR TL BORÇ BIRAKILDI"

Öte yandan AK Parti döneminde gerçekleştirilen projelere rağmen borcun bir seviyenin altında tutulduğuna vurgu yapan Gökçek, şu ifadeleri kullandı: