Osman Gökçek, Mansur Yavaş'ın fotoğrafının olduğu bidonlarla Meclis'e geldi

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yine dikkat çeken bir toplantıya imza attı.

Osman Gökçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gökçek açıklamasında, Polatlı ilçesinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan İvedik-Temelli-Polatlı İçme Suyu İletim Hattı Projesi’nde usulsüzlük, sahte belge kullanımı ve kamu zararı yapıldığını söyledi.

MANSUR YAVAŞ'IN FOTOĞRAFLARI BİDONLARDA

Gökçek, Meclis'te basın toplantısı düzenlediği salona Mansur Yavaş'ın fotoğraflarının yer aldığı boş bidonlarla geldi.

Gökçek'in boş bidonlarla yaptığı toplantı oldukça ilgi çekerken, bazı usulsüzlüklerden de bahsettiği görüldü.

ANKARA'DAKİ SU KESİNTİLERİNE GÖNDERME

Ankara'da su kesintisinden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise su ihtiyacını bölgedeki çeşmelerden karşılamaya çalışıyor.

Ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

Meclis'e su bidonlarıyla gelen Osman Gökçek, vatandaşların yaşadığı bitmek bilmeyen su krizi ve kuyruklarına da gönderme yaptı.