Osman Gökçek’ten Yavaş’a sert eleştiri: 2 milyar TL Ankaralının göğsüne saplandı

Ankara'da 'kule' tartışması...

CHP'li Mansur Yavaş'ın son olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için Hıdırlıktepe'ye yapmayı planladığı anıt da yapılan onca masrafa rağmen yarım kaldı.

PROJE ALANINA GİTTİ

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Hıdırlıktepe'de yürüttüğü rekreasyon alanı projesine sert tepki gösterdi.

İnşaat alanına giden Gökçek, "Ankaralıların parasının nasıl boşa harcandığını ispatlamak için buradayım." diyerek çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

PANKARTLA TEPKİ GÖSTERDİ

Gökçek, alana özel olarak getirttiği "Bu iki kulenin güncel rakamı 2.2 milyar TL" yazılı pankartın önünde konuştu.

"2 MİLYAR TL ANKARALININ GÖĞSÜNE SAPLANDI"

Gökçek, Sayıştay raporlarında da yer aldığını belirttiği maliyet tartışmasına dikkat çekerek, "Güncel değeri 2 milyar 200 milyon TL’ye mal olan bu iki direk, maalesef Ankaralının göğsüne bir hançer gibi saplanmıştır." ifadelerini kullandı.

Proje maliyetiyle Ankara'nın acil sorunlarının çözülebileceğini söyleyen Gökçek, "Bu kuleler yapılmamış olsaydı bugün Ankara trafiğine 20 tane alt üst geçit yapabilirdik. Bu boş proje yapılmamış olsaydı 1900 kişilik yurt, 900 tane ihtiyaç sahibi vatandaşımıza daire verilmiş olacaktı." ifadelerini kullandı.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİLER"

Gökçek, açıklamasının devamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı sorumlu tutarak, "Mansur Yavaş ve Mesut Özarslan, Ankaralıya yüklenen bu faturanın hesabını hukuk önünde vermelidir. Ankaralının, fukaranın, yetimin hakkını sana yedirmeyeceğiz." dedi.