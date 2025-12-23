Oytun Erbaş ağlayarak anlattı: Gazze'den yardım istediler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ensonhaber YouTube kanalı içerikleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kanalda yayınlanan programlar sık sık gündemi belirlerken bu defa Prof. Dr. Oytun Erbaş ile Gazeteci Adem Metan ikilisi buluştu.

Ekranlarda çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Erbaş, bu defa Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bölgede bulunan Filistinli doktor arkadaşlarının kendisine ulaştığını söyleyen Erbaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bölge halkının çok zor durumda olduğuna dikkat çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"BİZE BİR ŞEY GÖNDER DEDİLER"

Benim sınıf arkadaşlarım var. Bana Gazze'den yazdılar, ben de aradım. Dediler ki Oytun bize yardım et. Medikal anlamda tıbbi bir şey gönde bize dediler.



Burada ilaç yok, enjektör yok dediler. Benim burada beraber okuduğum arkadaşlarım. Onlar Filistinliydi beraber 6 sene okuduk. Çok da iyi çocuklardır.

"İNSANLIK AYIBINDAN BİR ÜST MERTEBE BU"

Ben onlara geri döndüm. Hatta bir tanesi yazamayabilirim, internet yok dedi. Gazze'de korkunç bir durum var şu anda. Allah kimsenin başına vermesin.



Ağlanacak bir durum var. Çok kötü. İnsanlık ayıbı demiyorum bakın, bu korkunç bir şey. İnsanlık ayıbından bir üst mertebe bu.

"HASTANELERDE HİÇBİR ŞEY YOK"