Oytun Erbaş: Bağcılar’da ve Esenyurt’ta yaşamak ömrü uzatıyor

Prof. Dr. Oytun Erbaş, insan ömrünü etkileyen biyolojik faktörlere dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, insan ömrünü etkileyen biyolojik faktörlere dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Erbaş, özellikle oksijenin DNA üzerindeki yıpratıcı etkisine değindi.

"OKSİJEN, DNA'YI HARAP EDİYOR"

Erbaş, DNA’nın bir kod olduğunu belirterek, "DNA her gün hasarlanıyor. Kod yıpranıyor, kırılıyor, parçalanıyor. Metal yorgunluğu gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şey yapmasanız bile DNA yoruluyor. Bunun en büyük sebebi oksijen.

Oksijen DNA’yı harap ediyor. Bu nedenle oksijen konsantrasyonunu düşürdüğünüzde daha uzun yaşıyorsunuz. Oksijeni artırdığınızda ise daha kısa yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"1500 ÜSTÜ RAKIMLARDA YAŞAYANLAR DAHA UZUN YAŞAR"

Programın moderatörü Çağlar Cilara'nın "E niye o zaman ağaçları kesmeyelim?" sorusu üzerine Erbaş, "Çok oksijenli yerde yaşamak iyi bir şey değil esasında. Köylerde insanların 100 yaşına kadar yaşaması temiz havadan değil. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır, kanda çözünen oksijen düşer.

Oksijen azalınca yanma yavaşlar, ömür uzar. Bu yüzden 1500 metre ve üstü rakımlarda yaşayanlar daha uzun yaşar. Temiz havayla ilgisi yok, az oksijenle ilgisi var." dedi.

"ESENYURT VE BAĞCILAR'DA YAŞAYANLAR DAHA UZUN YAŞAYACAK"

Cilara’nın "O zaman Bağcılar’da, Esenyurt’ta yaşayanlar daha uzun yaşayacak" sözlerine Erbaş, "Evet olabilir. Deniz seviyesine göre yüksek rakımda ömür uzar. Ancak bu durum ağaç keselim anlamına gelmez. Dünyadaki oksijen azalsaydı sorun olmayacaktı diyorum ben." yanıtını verdi.

Prof. Dr. Erbaş açıklamasını, "Sonuç olarak bizi yıpratan birinci sebep oksijen." sözleriyle tamamladı.

