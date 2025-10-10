Oytun Erbaş uyardı: Mezarlıktan su içerken dikkat edin

OYTUN ERBAŞ'IN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

OYTUN ERBAŞ YORUMLUYOR

HAFIZAYI ANLATTI

Prof. Dr. Oytun Erbaş, hafızanın aktarılan bir durum olduğunu anlattığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Oytun Erbaş, mezarlıktan su içerken veya oradaki bitkilerden beslenirken dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, ölen bir canlının hafıza proteinlerinin toprağa ve oradan da bitkilere geçebileceğini savundu.

'DELİ DANA' ÖRNEĞİYLE AÇIKLADI

Kanada'da yaşanan 'deli dana' salgınını örnek veren Prof. Dr. Erbaş, ölen geyiklerin yakılarak gömülmesine rağmen hastalığa neden olan proteinlerin yok olmadığını belirtti.

Erbaş, "Normalde proteinleri yaktığınız zaman 200-300 derecede protein diye bir şey kalmaz. Ama bu deli dana hastalığının proteinleri çok dayanıklı. Gömüldükleri yerlerden çıkan bitkileri yiyen sincaplara aynı hastalık bulaştı" ifadelerini kullandı.

"HAFIZA PROTEİNLERİ DE YOK OLMUYOR"

Bu örnekten yola çıkarak insan hafızasını oluşturan proteinlerin de 'deli dana' hastalığındaki proteinler gibi dayanıklı olduğunu iddia eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizim hafıza proteinlerimiz de aynı deli dana proteinleri gibidir. Asla yanmakla ya da otoklavda yok olmazlar. Buradan da şu ortaya çıkar. Bir ölüyü gömdükten sonra oradan çıkan bitki, sizin hafızanızı taşır. O hafıza bala geçer, baldan da sana geçer.

"ALZHEİMER HASTASININ SUYUNU İÇERSENİZ BUNARSINIZ"

Mezarlıklardan su içme veya oradaki bitkileri tüketme konusunda uyarılarda bulunan Erbaş, "Mezarlıktan su içebilirsiniz ama içtiğiniz yere dikkat edin. Alzheimerlının suyunu içerseniz bunarsınız, bir dahinin suyunu içerseniz coşarsınız" dedi.

Kendisine bu konuda bir belediye zabıtasının danıştığını da anlatan Erbaş, "Hocam, mezarlıktan su içeyim mi?" diye sordu.

"Dikkat et nereden içtiğine' dedim. Ben gömülürsem hemen iç, dedim" şeklindeki esprili yanıt verdiğini anlattı.