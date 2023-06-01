Oyuncu Asiye Dinçsoy'un seçim hazımsızlığı

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28 Mayıs'ta halkın tercihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan'ın 17. seçim zaferi büyük coşkuyla kutlanırken, muhalifler büyük hüzün yaşadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanan özellikle sanatçı tayfasının hayal kırıklığı büyük oldu.

Seçim boyunca Kılıçdaroğlu için çalışan sanatçılar, halkın seçimine hakaret etmeye başladı.

Bazıları sırra kadem bassa da halkı küçük görmeye devam edenler ortaya çıkıyor.

Son olarak Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde "Bilge Olgaç Başarı Ödülü” verilen Asiye Dinçsoy, ağlayarak seçimler hakkında konuştu.

Çok karanlık dönemlerden geçiyoruz. Belki de geçeceğiz. Bu karanlık döneme evet diyen kız kardeşlerimize bir şey söylemek istiyorum. Eğer bir gün bize ihtiyacınız olursa biz her zaman buradayız. Umarım ihtiyaç duymayacağınız bir şeye evet demişsinizdir. Ama ihtiyacınız olursa her zaman arkanızda durup mücadele edeceğiz.