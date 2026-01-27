Oyuncu Çağla Boz dahil 3 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

- Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Çağla Boz dahil 3 kişinin testi pozitif çıktı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
- Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, Boz, Koray Beşli ve Hakan Yıldız'da kokain tespit edildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme..
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Çağla Boz'un da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında 8 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 3 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.
ÇAĞLA BOZ DAHİL 3 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, oyuncu Çağla Boz, Koray Beşli ve Hakan Yıldız'da 'Kokain' maddesi tespit edildi.