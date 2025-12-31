Özgür Özel: 2026'da KHK'lıları gündeme alacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 CHP için tam anlamıyla bir kaos yılı oldu.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ve şaibeli kurultay davası, partiyi adeta savaş alanına çevirdi.

Yeni yıla da bu iki can yakıcı konunun yansımaları ile girilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yılın son gününü Sözcü'den Saygı Öztürk'e röportaj vererek değerlendirdi.

2025'i değerlendirip 2026 için hedef ve temennilerini aktaran Özel'in gündeminde, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevlerinden uzaklaştırılanlar vardı.

Özel, yeni yılda bu konuda adım atacaklarını söyledi.

"KHK KONUSUNU 2026'DA GÜNDEME ALACAĞIZ"

Özel, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbesi karşısında ne kadar net bir şekilde karşısında durduğumu siz de biliyorsunuz. Orada neredeyse unutulan bir şey var. Askeri öğrencilerin aileleriyle karşılaştım. Darbe girişiminden bugüne kadar 9 yıl geçti. Daha 20'li yaşlarında olan askeri öğrenci, bugün 30 yaşında.

Cezaevinde büyüyorlar, yaşlanıyorlar, hayattan kopmuş durumdalar. Bunlar darbenin yönetim kademesinde olmayan, daha ne olduğunu bilmeyen kimi kursiyer, kimi askeri öğrenci. Alıp götürmüşler. Aralarında emir komuta içindeki erler var. Halen cezaevinde tutuluyorlar. O şartlarda ne kadar adil yargılama oldu, ne kadar sakin karar verilebildi belli değil.

Bu konuyu da 2026 yılında gündeme alacağız. Darbenin ve darbenin planlayıcılarının sonuna kadar karşısındayız. Bu darbeye finans sağlayan, kaynak sağlayan, destek veren herkes en ağır cezayı çekmelidir. Buna hiçbir şüphemiz yok ama bu işin yarattığı büyük mağduriyetler var.

"MAĞDURİYETLERİ GÖRMEK LAZIM"

Özellikle hem bu konuya dikkat çekmek istiyorum hem de KHK kararnamelerle atılıp daha sonra mahkemede aklanan ya da yargılanmasına bile gerek duyulmayan, beraat eden ama işine aşına kavuşamayan, çocuklarına eşine bakamayan durumdaki mağdurlar var. Bu mağduriyetleri de görmek gerekir.

Parti olarak iktidarımızda darbeyi affedecek değiliz. Ama adil yargılanma hakkını özellikle KHK'lılara ve bu darbede hiçbir etkisi olmadan içinde olmuş erler, asker öğrenciler açısından yeniden değerlendirmek lazım.

KHK'dan 127 bin kamu görevlisi çıkarılmıştı. Bunlardan yaklaşık 17 bini, Olağanüstü Hal kararlarını İnceleme Komisyonu tarafından görevlerine döndürülmesi yolunda karar çıkmıştı. Ancak haklarında beraat kararı verilenlerin bir kısmı ise göreve döndürülmemişti. CHP, 2026'da KHK ve askeri öğrencilerin, erlerin durumunu gündeme getirecek.

"EN BÜYÜK DİLEĞİM SEÇİM SANDIĞI"

Özel, 2026'dan en büyük beklentisinin ise erken seçim olduğunu söyledi.

Özel, "Muhalefete muhalefet eden, saldırgan bir dille kendi yaptıklarını savunmak yerine, muhalefete saldıran birtakım iftiraları gerçekmiş gibi yapan ve muhalefet diliyle iktidarı yıpratmaya çalışan bir iktidar partisi gördük. O yüzden iktidarın el değiştirmesi an meselesi, sandık meselesi. O yüzden de 2026'dan tek ve en büyük dileğim bütün sorunları çözecek olan erken seçim sandığının gelmesidir.

Bunun için de mücadele etmeye, zorlamaya devam etmeli, vatandaşın bu talepte ortaklaşmasını ve somutlaşmasını sağlamalıyız. Vatandaşımızın bu konuda desteği yüzde 20'lerden yüzde 55'lere kadar çıktı. Bu oran yüzde 70'leri bulduğunda iktidar buna direnemeyecek. Yüzde 70-75'in erken seçim talep ettiği, sokaktaki 4 kişiden 3'ünün erken seçimi dillendirdiği 2026'dan ümit ediyoruz ve sandık bekliyoruz." dedi.