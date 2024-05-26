Özgür Özel, Ankara'da emekli mitinginde konuştu CHP, İstanbul’da düzenlenen 'Büyük Eğitim Mitingi'nin ardından bugün ise Ankara’da 'Büyük Emekli Mitingi' düzenledi.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Tandoğan Meydanı'nda emeklilerle bir araya geldi.

Burada farklı illerden gelen emeklilerle buluşan Özel, bir de konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında emekliler için hazırladıkları 15 maddelik tekliften bahseden Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye seslendi.

"16 milyonun yüzünü güldüreceğiz"

Özel konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Buradan sayın Erdoğan'a sayın Bahçeli'ye ve diğer tüm siyasi partilerin başkanlarına çağrıda bulunuyorum. 15 madde, hepsini yapacağız. El birliğiyle yapacağız. Bu meydanın yüzünü güldüreceğiz. 16 milyonun yüzünü güldüreceğiz. Buradan hem hükümete hem muhalefete çağrımızdır. Gelin bu sorunları birlikte çözelim. Bu adımları atalım.

"CHP'nin ilk seçim vaadini açıklıyorum"

Konuşmasında CHP'nin seçim vaadini de açıklayan Özel, "CHP iktidarının ilk seçim vaadini açıklıyorum. Bir an önce yasal düzenlemeler tamamlanıp emekli maaşı ilk önce asgari ücrete, 2 yıl sonra da 1,5 asgari ücrete çıkarılacaktır." dedi.

15 madde açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye çağrı yapan Özel'in kürsüde okuduğu15 madde ise şu şekilde;

1. En düşük emekli aylığının hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzelemeye bağlayalım.

2. Pirim güncelleme kat sayısı, aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırını hakkaniyetli ölçüde artıralım.

3. İntibak yasası çıkararak, 2000 öncesi 2000-2008 arası 2008 sonrası ayrımları ortadan kaldıralım.

4. Emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını, fiyat farklarını ve muayene ücretlerini ortadan kaldıralım.

5. Ortezde ve protezde en iyisi emekliye hemen ödenmeli. Aksini asla kabul etmiyoruz.

6. Emeklilere sendika örgütlenme hakkı tanınmalı. Emekli sendikalarına yıldırma amaçlı kapatma davaları derhal geri çekilmelidir.

7. Emekli bayram ikramiyeleri, asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.

8. Kurumların özel sandıklarından emekli olan banka gibi kuruluşlar özel bankaların kendi sandıklarından emekli olanların bayram ikramiyeleri eşitlenmeli, ilaç katkı payları düşürülmeli, onlara da promosyon ödemesi yapılmalıdır.

9. Emekliler için "emekli kart" çıkarmalı.

10. Elektrik, doğalgaz, su faturalarında yüzde 25 ile 40 arasında indirim yapılmalıdır.

11. Emeklilikte kademe bekleyenlerin, staj ve çırak mağdurlarının, emekli askerlerin sorunları çözülmelidir.

12. 65 yaş üstü ulaşım sorunu asla bir daha hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde şoför esnafını da düşünerek, onları karşı karşıya bırakmadan kanun yoluyla, devlet eliyle şoförün değil devletin cebinden çözülmelidir.

13. Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek primi kesilme uygulaması bitirilmeli.

14. Emeklilerin kredi ve kredi kartı borçları bir sefere mahsus bütün faizleri silinerek, 5 yıla bölünmeli. Bu kamburdan emekliler kurtarılmalıdır.

15. Vergide adalet mutlaka sağlanmalı. Herkesten kazancı ölçüsünde vergi almalı, dolaylı vergiler kademeli olarak sıfırlanmalıdır.