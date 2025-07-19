Özgür Özel duyurdu: Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, mimarlık için gerekli puanı aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü evinin bahçesinde bulunan havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, 2 gün süren yaşam savaşının ardından, 9 Haziran'da hayatını kaybetti.

Üniversite sınavına hazırlanan Zeyrek'in kızı Nehir, babasının ölümü üzerine yıkıldı.

Nehir, 10 gün sonra gireceği sınavda gerekli puanı almak ve babası gibi mimar olmak istiyordu.

SINAVA GÖTÜRDÜ

Çocukluk arkadaşını kaybeden Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i bir an olsun yalnız bırakmadı.

Özel, merhum Zeyrek'in kızın Nehir'i üniversite sınavına kendi götürdü.

MÜJDELİ HABERİ VERDİ

YKS sınav sonuçlarının bugün sabah saatlerinde açıklanması üzerine Özgür Özel, müjdeli haberi duyurdu.

Özel, Nehir'in baba mesleği olan mimarlığı okuması için gerekli puanı aldığını duyurdu.

"NEHİR'İMİZ, ÇOK ARZU ETTİĞİ MESLEĞİ OKUMAK İÇİN GEREKLİ PUANI ALDI"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyuran Özel, şu ifadeleri kullandı:

YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın.



Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum.