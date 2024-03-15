Özgür Özel, Eskişehir'de camii açılışına katıldı! Namaz anısını anlattı Eskişehir'de camii açılışına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in kürsüde yaptığı konuşma ilginç anlara sahne oldu.

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ensonhaber.com

Son zamanlarda partisinde yaşanan kaoslarla gündeme gelen Özgür Özel, Eskişehir'e gitti.

CHP'de ortaya çıkan para sayma görüntülerine de "Bilmiyorum" diyen Özel, bu kez camii açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen birlikte Eskişehir’de 100. Yıl Camisi Tesislerinin açılış töreninde konuştu.

Namaz anısını anlattı

Yeniden aday olmak istediği halde Eskişehir'de aday göstermediği Büyükerşen'in konuşması sırasında duygulanan Özel, kürsüye geldiğinde ilginç bir konuşma yaptı.

Özel kürsüye geldiğinde, "Aylar önce bana Yılmaz Hocam camiyle ve namazla aran nasıl dedi." sözleriyle konuşmasına başladı.

Devamında ise şu ifadelere yer verdi;

"Bayram namazına, cumaya giderim"