Özgür Özel: Eurofighter konusunda çabalarım sayesinde veto kalktı

Yerli ve milli savunma sanayiinde uluslararası alanda dikkat çeken ve büyük ilgi gören Türkiye, kendi geliştirdiği Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ile satın alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçakları ile birlikte dünya gündeminde yer almaya devam ediyor.

Grup toplantısında konuşan Özgür Özel ise daha önce söylediği sözleri tekrarladı ve Eurofighter anlaşmalarına katkısı olduğunu söyledi.

Özel, kendisi dışında İmamoğlu'nun da açıklamalarını örnek olarak gösterdi.

Özel şöyle devam etti;

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ÜSTÜN GAYRETLERİ OLDU"

Sayın Şansölye, Hükümet sözcüsü Almanya'da kamuoyuna açıkladı. Eurofighter'ları Türkiye'ye niye verdiniz? Dedi ki Ekrem İmamoğlu'nun da açıklaması oldu.



Özgür Özel'in de bu konuda üstün gayretleri oldu, çabaları oldu. Alman Savunma Bakanı ile konuşmuşuz.



19 Mart darbesinden sonra o zamanki şansölye Olaf Sholtz Türkiye'yi veto etti Eurofighter'lar için. Sonra değişti. Sayın Merz geldi. Kardeş partimizin başkanı Lars King hükümette hem Maliye Bakanı hem Şanye yardımcısı oldu. Sosyal Demokrat Savunma Bakanı oldu.

"ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI SONRASI VETO KALKTI"

Savunma Bakanı ile bu konuyu konuşmuşuz. Lars King'e söylemişiz. Almanya'nın vetosu kalkmış. Vetonun kalkmasına da İmamoğlu'yla Özgür Özel'in açıklamaları sonucunda yapmış diyor.

"BANA YURT DIŞINDA GÜNDELİK TARTIŞMALARI KONUŞUYOR DİYOR"