Özgür Özel, Fransız senatörleri kabul etti

AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in temasları sürüyor.

Dün Bursa'da bir miting gerçekleştiren Özel, temaslarına bugün Ankara'da devam ediyor.

Özel, bu kapsamda da partisinin genel merkezinde Fransız senatörleri kabul etti.

MAKAMINDA AĞIRLADI

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre; Özel, Rhone Senatörü Bernard Fialaire, Moselle Senatörü Catherine Belrhiti, Paris Senatörü Agnes Evren ve Senato Müsteşarı Bernard Rullier'den oluşan Fransa senatosu heyetini, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

Görüşmede Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.