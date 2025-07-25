Özgür Özel: İktidar olduğumuzda marketler bir gün kapalı olacak

Özgür Özel, temaslarına Ankara'da devam etti.

Ankara'da çalışmalarını sürdüren Özel, semt pazarına ziyarette bulundu.

Vatandaşlarla konuşan Özel'in bazı vaatlerde de bulunduğu görüldü.

ESNAFLA SOHBET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle'deki semt pazarında esnafla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Demetevler Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATTI

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Özel, çözüm önerilerini anlattı.

"MARKETLERİ KAPATACAĞIZ"

Çözüm önerilerini anlatan Özgür Özel, "İktidar olduğumuzda büyük marketler 1 gün kapalı olacak. Bakkal ve pazar esnafı hiç değilse 1 gün nefes alsın." dedi.