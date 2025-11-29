Özgür Özel, kendisinin tek aday olduğu genel başkanlık seçimi için ilk oyu kullandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen CHP 39. Olağan Kurultayı, ikinci gününde devam ediyor.

Genel Başkan Özgür Özel, konuşmasının ardından genel başkanlık seçimi için sandık başına gitti.

TEK ADAYLI SEÇİMDE OY KULLANDILAR

Genel başkanlık için 15.30'da başlayan oylama 17.00'ye kadar sürdü.

Seçimlerde CHP'nin kayıtlı bin 300'ün üzerinde kurultay delegesi sandığa gitti.

"2 YILDA 4. KEZ YARIŞA GİRİYORUM"

Genel Başkan Özgür Özel, başkanlık seçimlerinde oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı.

Tek adayın kendisi olduğu seçimde oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, 2 yılda 4. kez yarışa girdiğini söyledi.

"HERKESLE REKABETE HAZIRIZ"

Tek adaylı seçimde kendine oy vermesinin ardından bir rekabete girdiğini belirten Özel, akabinde şu sözleri kullandı.

"Bugün bizim açımızdan yeni bir başlangıçtır, bu yeni başlangıçta bizimle mertçe rekabet etmek isteyen herkesle rekabete hazırız. Bizi halen daha yıldırmaya çalışıyorlarsa ve soruyorlarsa 'Nasılsınız' diye, biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta."

YENİDEN GENEL BAŞKAN OLDU

Genel başkanlık seçiminde oy verme işlemi tamamlandı.

Sandıklar açıldı ve Özel, bin 333 geçerli oyun tamamını aldı.

24 geçersiz oy sayılan seçimde Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.