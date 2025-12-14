21 ile kar yağışı geliyor: Don ve buzlama uyarısı yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son tahmin haritalarına göre, önümüzdeki 5 gün boyunca Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek.

Ülke genelinde düşüşe geçen sıcaklıklar, yeni haftanın sonlarına doğru tekrar yükselişe geçecek.

Yeni haftaya 21 il kar yağışıyla başlarken, soğuk hava etkisini gösterecek.

İç ve doğu kesimlerde gece sıcaklıkları sıfır derece civarına düşerken, kıyı bölgelerde ılıman hava hakim olacak.

ÜLKENİN İÇ KESİMLERİNDE DON RİSKİ YÜKSEK

Bugün genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Güney ve batı kesimlerde sıcaklıklar 18-20 dereceye kadar çıkarken, İstanbul çevresi 12-14 derece, Ankara 10-12 derece, doğu illerde ise 6-10 derece civarında olacak.

Gece saatlerinde iç kesimlerde hafif don riski var, ancak yaygın yağış öngörülmüyor.

21 İLE KAR YAĞACAK

Pazartesi günü hava durumu benzer şekilde devam edecek.

Batı bölgelerde güneş etkisini artırırken, sıcaklıklar Antalya'da 20 derece, İzmir'de 16-18 derece seviyelerinde.

İç Anadolu'da 8-12 derece, Karadeniz'in iç kesimlerinde 10-14 derece bekleniyor.

Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları 0 derece altına inerken, Artvin, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Bayburt, Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Tokat, Çankırı, Kastamonu, Bolu, Erzurum, Bingöl, Erzincan illerinde kar yağışı görülecek.

BATIDA GÜNEŞ, DOĞUDA KAR GÖRÜLECEK

Salı günü, ülke genelinde bulutlanma artıyor.

İç ve kuzey kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olurken, yer yer hafif yağmur geçişleri mümkün.

Kar yağışı aynı illerde sürerken, sıcaklıklar batıda 15-2 derece, iç kesimlerde 7-12 derece, doğuda 4-8 derece civarında seyredecek.

Gece don olayları iç bölgelerde etkili olabilir.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Çarşamba günü ava biraz daha serinleyecek.

Kuzey ve iç kesimlerde bulutlu hava artarken, sıcaklıklar hafif düşüş gösterecek.

İstanbul 11-13 derece, Ankara 7-10 derece, Antalya 16-18 derece olacak.

Doğu Anadolu'da bazı yüksek noktalarda hafif kar ihtimali var.

GECE SICAKLIKLAR 0 DERECE OLACAK

Perşembe haftanın en serin günü olabilir.

Genel olarak az bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor.

Sıcaklıklar kıyılarda 14-18 derece, iç kesimlerde 8-12 derece, doğuda 4-8 derece civarında.

Gece sıcaklıkları birçok yerde 0 derece civarına düşecek, buzlanma riski artacak.

