İspanya, tır şoförü ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak

İspanya'nın lojistik ve taşımacılık sektöründe yaşanan ağır vasıta şoförü açığının kapatılması amacıyla Türkiye ile önemli bir iş birliği hayata geçirildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında imzalanan protokol sayesinde, gerekli şartları taşıyan Türk şoförlerin İspanya'da istihdam edilmesinin önü açıldı.

Protokol kapsamında başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak, istihdam edilecek şoförlere yıllık 25 ila 35 bin euro (Yaklaşık 145 bin TL) arasında gelir sağlanacak.

ŞOFÖR İHTİYACI TÜRKİYE'DEN KARŞILANACAK

İŞKUR'dan edinilen bilgilere göre söz konusu iş birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz yıl İspanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında gündeme geldi.

İspanya Çalışma Bakanlığı'nın talebi üzerine iki ülke arasında istihdam alanında ortak bir çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.

Bu çerçevede, İspanya'da artan ağır vasıta şoförü ihtiyacının Türkiye'den karşılanmasına yönelik protokol hazırlandı.

YURT DIŞINDA ÇALIŞMA İMKANI

Protokol, İŞKUR'da düzenlenen törenle İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile USINTRA Genel Müdürü Rafael Perales Romero tarafından imzalandı.

İş birliğiyle Türkiye'deki nitelikli şoförlere yurtdışında çalışma imkânı sunulması, aynı zamanda İspanya'nın lojistik sektöründeki iş gücü açığının giderilmesi amaçlanıyor.

HİZMETLER TAMAMEN ÜCRETSİZ

İŞKUR'dan iş arayan havuzunda bulunan ve gerekli yeterliliklere sahip adaylar, USINTRA'nın yönlendirmesiyle İspanya'daki firmalarda istihdam edilebilecek.

Yetkililer, ilanlarına yoğun ilgi olabileceğine dikkat çekerken, dolandırıcılık riskine karşı da uyarda bulundu.

İş arayanların yalnızca İŞKUR'un resmi internet sitesi ve izinli özel istihdam bürolarını takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkan Özkan Bolat, İŞKUR'un sunduğu tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğunun altını çizdi.

BAŞVURULAR RESMİ İŞKUR SİTESİNDEN OLACAK

Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden alınacağını vurgulayan Bolat, ilk aşamada ağır vasıta ehliyetini 2009 yılı öncesinde almış şoförlerin başvurabileceğini kaydetti.

İstihdam edilecek şoförlerin yıllık 25-35 bin euro arasında gelir elde etmesinin beklendiğini belirten Bolat, bunun Türk şoförler için önemli bir ekonomik fırsat olduğunu dile getirdi.

HAFTADA 40-80 ŞOFÖR GÖNDERİLECEK

Protokol kapsamında adaylara USINTRA tarafından bir ay süreyle çevrim içi dil eğitimi verilecek.

Ayrıca İspanya'da bir haftalık mesleki uyum ve eğitim programı da uygulanacak.

Bu süreçte adayların eğitim ve temel giderlerinin USINTRA tarafından karşılanacak.

Haftada 40 ila 80 şoförün İspanya'ya gönderilmesi planlanıyor.

200 BİNDEN FAZLA ŞOFÖR GİDECEK

İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, İspanya'nın şoför ihtiyacını resmi olarak bildirmesi üzerine bu çalışmayı başlattıklarını belirterek, aday havuzunda yapılan incelemelerde bu ihtiyacın karşılanabileceğinin görüldüğünü söyledi.

Bolat, gerekli niteliklere sahip 200 binin üzerinde kişiye İspanya'da çalışma fırsatı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.