Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Müsavat Dervişoğlu'ndan "Yiğidim Aslanım"

Ankara'da su krizi sürerken, Mansur Yavaş ise açılışlarda görüntüleniyor.

Şehrin altyapısındaki eksiklik ile sorunlar bitmezken dün Ankara'da, Atatürk Sanat Merkezi’nin açılışı yapıldı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU DA KATILDI

Yapılan açılışa Özgür Özel ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

Açılış kapsamında Özel ile birlikte sahneye çıkan Dervişoğlu, "Yiğidim Aslanım" şarkısına da eşlik etti.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU, MANSUR YAVAŞ VE ÖZEL'DEN "YİDİĞİM ASLANIM"

Çankaya Belediyesi'nin Atatürk Sanat Merkezi’nin açılışında Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Müsavat Dervişoğlu, sanatçı Zülfü Livaneli ile birlikte “Yiğidim aslanım” şarkısını birlikte söyledi.

Dervişoğlu'nun, şarkıya eşlik ettiği ancak Özel ve Yavaş ile birlikte telefonuyla ışık tutmadığı görüldü.

CHP'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

"Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik kurulan komisyona Meclis'te katılmayan tek parti olan İyi Parti, CHP'nin komisyona katılması nedeni ile bazı eleştiriler sunmuştu.

İyi Parti, CHP dahil muhalefetteki partilere sürece karşı durmaları ve komisyondan çıkmaları yönünde çağrı yapmıştı.